У Тернополі невідомі обстріляли 10 автомобілів (фото)

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, пошкоджені автомобілі їх власники виявили учора. Усі автомобілі стояли припарковані в дворі будинку на вул. Будного.

При попередньому огляді місця події з'ясувалося, що невідомий, ймовірно з пневматичної зброї, здійснив постріли у вікна автомобілів.

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Кулі на склі автівок залишили отвори діаметром від 2 до 4 мм. Серед пошкодженого транспорту є як вітчизняні авто, так і іномарки.

Поліцейські розшукують зловмисника, опрацьовують відео з камер спостереження, опитують можливих свідків інциденту та встановлюють суму збитків.

За фактом хуліганства відкрито кримінальне провадження.