У Тернополі направили до суду провадження щодо трьох організаторів грального бізнесу

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, розслідуванням встановлено, що організатор незаконного бізнесу, діючи у змові з двома іншими учасниками групи, на початку 2016 року підшукав та отримав в оренду на підставних осіб чотири приміщення у Тернополі.

Надалі для забезпечення діяльності підпільних ігрових залів там було встановлено комп’ютерну техніку, термінали для платежів. Для функціонування гральних закладів у цілодобовому режимі у них працювали по 2 адміністратори-касири.

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Незаконну діяльність підпільних казино у червні 2016 року припинили правоохоронці, вилучивши 45 комп‘ютерів, 3 платіжні термінали та інше обладнання.

За результатами здобутих доказів трьом особам було вручено повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.28,ч.1 ст. 203-2 КК України. Обвинувальний акт у кримінальному провадженні, розпочатому за ч.1 ст.203-2 (зайняття гральним бізнесом) та ч.3 ст.28 КК України (вчинення злочину організованою групою) скеровано у Тернопільський міськрайонний суд.

Як повідомляв УНІАН, на Львівщині поліція закрила близько 60 нелегальних букмекерських контор. Оперативники Управління захисту економіки вилучили 570 системних блоків та 900 тисяч гривень.