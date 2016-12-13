На Львівщині поліція закрила близько 60 нелегальних букмекерських контор

Також обшуки пройшли у двох організаторів даної розгалуженої мережі гральних закладів.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції України.

Співробітники Управління захисту економіки (УЗЕ) у Львівській області задокументували протиправну діяльність мережі букмекерських контор. У даних закладах відвідувачі мали доступ до азартних ігор. На комп'ютерній техніці було встановлено спеціальне програмне забезпечення.

Окрім того, встановлені організатори мережі букмекерських контор – мешканці Львівської області 32-х та 39-ти років.

Сказано, що 59 підпільних гральних закладів функціонували у Львові, Дрогобичі, Стрию, Жидачеві, Мостиській, Трускавці, Червонограді, Бориславі, Миколаєві, Кам'янці-Бузькій, Золочеві, Ходорові та Моршині.

Також, встановлено, що щомісячний прибуток з одного підприємства мережі складав від 100 тисяч до 2 мільйонів гривень.

Оперативники УЗЕ та слідчі обласної поліції провели 61 санкціонованій обшук за місцем знаходження гральних закладів та у помешканнях організаторів.

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Поліцейські вилучили 570 системних блоків комп’ютерів із інстальованим спеціальним програмним забезпеченням, об’єднаних у єдину мережу букмекерських контор. Окрім обладнання, 900 тисяч гривень, а також чорнові записи та щоденні звіти адміністрації контор.

Також зазначається, що вже тиждень на території країни тривають заходи по припиненню діяльності підпільних гральних закладів. Упродовж цього періоду працівники структурних підрозділів Департаменту захисту економіки припинили діяльність 101 грального закладу.

Поліцейські вилучили 1244 одиниць грального обладнання, з них 31 гральний автомат, 1213 одиниць комп’ютерної техніки та 1,3 мільйони гривень, одержаних від гравців.

Загальна сума вилученого обладнання становить 5 мільйонів гривень.