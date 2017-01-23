На Тернопільщині згорів вантажний автомобіль

На місці події опіки кінцівок отримав водій даного автомобіля, загиблих не виявлено.

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, інцидент трапвися сьогодні о 05.02 в с. Вілія Шумського району. Читайте такожУ Тернополі пройшли урочистості з нагоди Дня Соборності України Внаслідок пожежі вогнем знищено вантажний автомобіль МАН та пошкоджено сусідній. На місці події опіки кінцівок отримав водій даного автомобіля, загиблих не виявлено. Причина виникнення пожежі та збитки встановлюються.

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