На Тернопільщині чоловік здав поліцейським гранати та набої

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, до Підгаєцьких поліцейських зателефонував житель району і повідомив, що хоче добровільно здати коробку з боєприпасами.

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Для вилучення небезпечних предметів за вказаною адресою виїхали оперативники.

На місці з’ясувалося, що чоловік зберігав 15 набоїв та дві розряджені гранати із запалами. За його словами, боєприпаси знайшов ще в наприкінці минулого року в лісі.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 кримінального кодексу України (носіння, зберігання, придбання, виготовлення, ремонт, передача чи збут вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу). Правоохоронці перевіряють версію чоловіка щодо походження боєприпасів.