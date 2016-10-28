На Дніпропетровщині правоохоронці виявили схованку зі зброєю та боєприпасами (відео)

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, у схроні, облаштованому в лісосмузі між двома житловими масивами, правоохоронці вилучили сім гранат Ф-1 з запалами, гранатомет РПГ-26, три гранати ВОГ-25, сім тротилових шашок вагою по 200 грамів та 360 набоїв калібру 5,45.

Зазначається, що відкрито кримінальне провадження за ст. 263 Кримінального кодексу України.

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«Тривають оперативно-слідчі дії для встановлення походження боєприпасів та організаторів схованки», - додали в СБУ.