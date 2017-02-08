До суду передали справу жителя Теребовлі, який пішов на службу до бойовиків

Службою безпеки України завершено спеціальне досудове розслідування стосовно колишнього жителя Теребовлі за участь у вчинені злочинів терористичною організацією «ДНР».

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Як повідомили УНІАН у секторі взаємодії зі ЗМІ та громадськістю УСБУ в Тернопільській області, 21-річний уродженець м. Горлівка Костянтин Лефтер у 2014 році прибув на Тернопільщину як вимушений переселенець із району проведення антитерористичної операції.

У Теребовлі адміністрація місцевого училища надала йому гуртожиток, а волонтери допомогли йому із облаштуванням побуту.

Однак вже на початку 2015 року Лефтер повернувся на Донбас та добровільно вступив до складу бригади «Восток», військової частини № 06818 1-го армійського корпусу народного ополчення Міністерства оборони так званої ДНР.

З травня 2015 року Лефтер брав участь у бойових діях проти підрозділів Збройних Сил України та правоохоронних органів, які проводять АТО.

Наразі обвинувальний акт за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України скеровано до суду для розгляду по суті, а обвинувачений перебуває у державному розшуку. Зараз підсудний перебуває у розшуку.