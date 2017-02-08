До суду передали справу жителя Теребовлі, який пішов на службу до бойовиків
Справу щодо тимчасового жителя Теребовлі, який пішов на службу до бойовиків, передали до суду.
Службою безпеки України завершено спеціальне досудове розслідування стосовно колишнього жителя Теребовлі за участь у вчинені злочинів терористичною організацією «ДНР».
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Як повідомили УНІАН у секторі взаємодії зі ЗМІ та громадськістю УСБУ в Тернопільській області, 21-річний уродженець м. Горлівка Костянтин Лефтер у 2014 році прибув на Тернопільщину як вимушений переселенець із району проведення антитерористичної операції.
У Теребовлі адміністрація місцевого училища надала йому гуртожиток, а волонтери допомогли йому із облаштуванням побуту.
Однак вже на початку 2015 року Лефтер повернувся на Донбас та добровільно вступив до складу бригади «Восток», військової частини № 06818 1-го армійського корпусу народного ополчення Міністерства оборони так званої ДНР.
З травня 2015 року Лефтер брав участь у бойових діях проти підрозділів Збройних Сил України та правоохоронних органів, які проводять АТО.
Наразі обвинувальний акт за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України скеровано до суду для розгляду по суті, а обвинувачений перебуває у державному розшуку. Зараз підсудний перебуває у розшуку.