На Тернопільщині прокуратура через суд вимагає повернення самозахопленої агропідприємством землі майже на 1 млн грн

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, Теребовлянською місцевою прокуратурою пред‘явлено позов до господарського суду Тернопільської області з вимогою повернути державі землі вартістю 925 тис. грн.

Встановлено, що на території Козівського району Тернопільської області агропромислове підприємство без будь-яких правових підстав самовільно зайняло та використовує для вирощування сільськогосподарської продукції земельну ділянку площею понад 36 га, яка перебуває у державній власності.

Прокуратура вимагає зобов‘язати підприємство повернути у володіння та користування держави вказану земельну ділянку.