На Тернопільщині прокуратура через суд вимагає повернення самозахопленої агропідприємством землі майже на 1 млн грн
13:17, 10 лютого 2017Тернопіль
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На Тернопільщині прокуратура у суді домагається повернення 36 га землі вартістю 900 тис. грн, самозахопленої агропідприємством.
Фото УНІАН
Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, Теребовлянською місцевою прокуратурою пред‘явлено позов до господарського суду Тернопільської області з вимогою повернути державі землі вартістю 925 тис. грн.
Встановлено, що на території Козівського району Тернопільської області агропромислове підприємство без будь-яких правових підстав самовільно зайняло та використовує для вирощування сільськогосподарської продукції земельну ділянку площею понад 36 га, яка перебуває у державній власності.
Прокуратура вимагає зобов‘язати підприємство повернути у володіння та користування держави вказану земельну ділянку.
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