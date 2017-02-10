На Тернопільщині прокуратура через суд вимагає повернення самозахопленої агропідприємством землі майже на 1 млн грн

13:17, 10 лютого 2017
Тернопіль
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На Тернопільщині прокуратура у суді домагається повернення 36 га землі вартістю 900 тис. грн, самозахопленої агропідприємством.

Фото УНІАН

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, Теребовлянською місцевою прокуратурою пред‘явлено позов до господарського суду Тернопільської області з вимогою повернути державі землі вартістю 925 тис. грн.

Встановлено, що на території Козівського району Тернопільської області агропромислове підприємство без будь-яких правових підстав самовільно зайняло та використовує для вирощування сільськогосподарської продукції земельну ділянку площею понад 36 га, яка перебуває у державній власності.

Прокуратура вимагає зобов‘язати підприємство повернути у володіння та користування держави вказану земельну ділянку.

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