На Тернопільщині в січні найбільше подорожчали овочі та фрукти

Як повідомили кореспонденту УНІАН в обласному управлінні статистики, на споживчому ринку області у січні в порівнянні з груднем 2016 року ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,3%.

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Натомість овочі подорожчали на 9,6%, фрукти – на 4,3%, молоко – на 3,2%, сир – на 2,1%.

Водночас на 4,6% подорожчали фрукти, на 2,9% – риба, на 0,9% – хліб і сир.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби збільшились на 1,1%, у т.ч. на тютюнові вироби – на 2,4%, алкогольні напої – на 0,3%. Одяг і взуття подешевшали на 4,0%, зокрема одяг – на 3,4%, взуття – на 4,6%, що пов’язано із сезонними знижками.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 0,5%, що в основному спричинено підвищенням тарифів на послуги з утримання і ремонту житла на 1,4%.

Ціни на транспорт у цілому зросли на 5,8% за рахунок подорожчання проїзду в автодорожньому транспорт на 17,6%, обслуговування та ремонту власних транспортних засобів – на 10,0%, палива і мастил – на 2,5%.

На 1,3% підвищилися ціни на послуги ресторанів і готелів. Ціни на різні товари та послуги в цілому зросли на 5,8% в основному за рахунок подорожчання ритуальних послуг на 35,3%.