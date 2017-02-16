На Тернопільщині внаслідок асфіксії померла 3-місячна дитина

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, повідомлення про смерть дитини у приміському селі Біла надійшло на лінію "102" учора від диспетчера бригади швидкої допомоги.

Батьки розповіли, що ввечері погодували доньку і поклали спати. Колиска стояла поруч з їхнім ліжком. Коли батьки вранці прокинулися, то малеча лежала на боці, але її тіло було холодним. Вони викликали швидку допомогу. Лікарі констатували смерть.

Після проведеної судово-медичної експертизи стало відомо, що причиною смерті дівчинки стала асфіксія – удушення м'якими тканинами. Найімовірніше за все, дитина у сні притулилася обличчям до подушки або ковдри.