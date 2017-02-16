На Тернопільщині внаслідок асфіксії померла 3-місячна дитина
16:24, 16 лютого 2017Тернопіль
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Найімовірніше за все, дитина у сні притулилася обличчям до подушки або ковдри.
Фото УНІАН
Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, повідомлення про смерть дитини у приміському селі Біла надійшло на лінію "102" учора від диспетчера бригади швидкої допомоги.
Батьки розповіли, що ввечері погодували доньку і поклали спати. Колиска стояла поруч з їхнім ліжком. Коли батьки вранці прокинулися, то малеча лежала на боці, але її тіло було холодним. Вони викликали швидку допомогу. Лікарі констатували смерть.
Після проведеної судово-медичної експертизи стало відомо, що причиною смерті дівчинки стала асфіксія – удушення м'якими тканинами. Найімовірніше за все, дитина у сні притулилася обличчям до подушки або ковдри.
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