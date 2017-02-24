На Тернопільщині під час пожежі загинув місцевий житель
11:13, 24 лютого 2017Тернопіль
36 0
Вогнем знищено житловий будинок.
Фото УНІАН
Як повідомили УНІАН в прес-службі територіального управління ДСНС в Тернопільській області, пожежа виникла в житловому будинку у селі Пищатинці Шумського району сьогодні близько 4 год ранку.
Вогнем знищено житловий будинок.
На місці пожежі виявлено тіло власника.
Загорання ліквідовано зусиллями 16-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління та місцевої пожежної команди села Великі Дедеркали.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter