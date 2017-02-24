На Тернопільщині під час пожежі загинув місцевий житель

11:13, 24 лютого 2017
Тернопіль
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Вогнем знищено житловий будинок.

Фото УНІАН

Як повідомили УНІАН в прес-службі територіального управління ДСНС в Тернопільській області, пожежа виникла в житловому будинку у селі Пищатинці Шумського району сьогодні близько 4 год ранку.

Вогнем знищено житловий будинок.

На місці пожежі виявлено тіло власника.

Загорання ліквідовано зусиллями 16-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління та місцевої пожежної команди села Великі Дедеркали.

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Теги: #пожежа#Тернопільщина