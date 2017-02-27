У Тернополі затримали шахрайок-"екстрасенсів", які видурили у мешканців міста понад 80 тисяч гривень

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, ще наприкінці липня минулого року до Тернопільського відділу поліції із заявою про шахрайство зверталася жителька обласного центру.

Жінка повідомила, що до неї на вул. Юності підійшла невідома, сказала, що є екстрасенсом і бачить, що на тернополянці «висить страшна біда». Потерпіла повірила і погодилася, аби їй зняли пороби. В результаті втратила золоті вироби та гроші на загальну суму 40 тис. грн.

Ще однією жертвою шахрайок стала інша тернополянка, в якої дві невідомі жінки під приводом зняття поробів видурили 950 євро, 120 доларів США ТА 10 тис. грн.

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У ході проведення комплексу оперативно-профілактичних заходів в Тернополі працівники кримінальної поліції затримали трьох жительок Волинської області 1987, 1986 та 1978 років народження.

Вони у скоєному зізналися. Окрім цього правоохоронці з'ясували, що затримані вчиняли аналогічні злочини у Хмельницькій області.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 190 ККУ (шахрайство).

В рамках досудового розслідування жінкам обрано запобіжний захід - тримання під вартою.