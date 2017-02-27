На Тернопільщині у лісі знайшли тіло пенсіонерки, яку розшукували з початку лютого

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, тіло пенсіонерки виявили учора неподалік села Цигани, в якому вона проживала.

Про зникнення матері її син повідомив в поліцію 7 лютого. За словами чоловіка, 5 лютого вона вийшла з дому та відтоді її місце перебування було невідомим.

Впродовж двадцяти днів пенсіонерку розшукували рідні, поліцейські, рятувальники та місцеві жителі.

Тіло жінки направлено на судово-медичну експертизу для з’ясування остаточної причини смерті.