На Тернопільщині у лісі знайшли тіло пенсіонерки, яку розшукували з початку лютого
10:45, 27 лютого 2017Тернопіль
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84-річну жінку, яку на Тернопільщині розшукували з початку лютого, знайшли мертвою у лісі.
Фото 112.ua
Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, тіло пенсіонерки виявили учора неподалік села Цигани, в якому вона проживала.
Про зникнення матері її син повідомив в поліцію 7 лютого. За словами чоловіка, 5 лютого вона вийшла з дому та відтоді її місце перебування було невідомим.
Впродовж двадцяти днів пенсіонерку розшукували рідні, поліцейські, рятувальники та місцеві жителі.
Тіло жінки направлено на судово-медичну експертизу для з’ясування остаточної причини смерті.
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