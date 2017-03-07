У Тернополі невдовзі відкриють нові лабораторний та радіологічний корпуси обллікарні, збудованих за 40 млн грн

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, це один із шести довгобудів, які вдалося завершити на теренах області за підсумками 2016 року.

Реконструкція лабораторного та радіологічного корпусу із надбудовою під розміщення лабораторного комплексу розпочалася ще у 2011 році, проте наступні 4 роки роботи були «заморожені».

«Даний об'єкт був визначений як один із стратегічних та ввійшов у перелік об’єктів, що фінансуються з Державного фонду регіонального розвитку. У 2015 році будівництво відновилося, було вкладено близько 20 млн грн. У 2016 році — виділено 12 млн грн, а за рахунок економії на інших об’єктів було дофінансовано ще 2 млн грн. На сьогоднішній день всі ремонтно-будівельні роботи вже повністю завершені. Залишаються лише роботи з благоустрою, а також з підключення медичного обладнання. Орієнтовно через 10 днів об’єкт буде зданий в експлуатацію», – повідомив начальник управління капітального будівництва Тернопільської ОДА Віктор Кузяк.

Загалом на спорудження даного медичного закладу було витрачено близько 40 млн грн. Найближчим часом жителі краю матимуть змогу пройти обстеження на обладнанні, що відповідає світовим стандартам. Тут проводитимуть біохімічні, бактеріологічні, імуноферментні аналізи. Результати обстеження пацієнти зможуть отримати вже через 3-4 год.

«Необхідність створення лабораторного центру була крайньою. Якщо ми розширимо потужності нашого обладнання, то зможемо забезпечити лабораторною діагностикою всі комунальні установи міста й області», – зауважив головний лікар обласної лікарні Василь Бліхар.

Голова Тернопільської ОДА Степан Барна додав, що у сфері охорони здоров’я влада області уже два роки поспіль концентрує увагу на третинному рівні медицини. Саме через це першочергово фінансуються стратегічні спеціалізовані установи, послугами яких зможе скористатися максимальна кількість жителів краю.

«Вартість нового сучасного обладнання для лабораторно-діагностичного центру – 4 млн грн. Та найголовніше наше завдання – зробити так, щоб це обладнання стало максимально доступним для пересічних людей. Якщо ми придбали його за державний кошт, то вартість надання послуг не може бути комерційною. Це суттєво вплине на здешевлення медичних послуг для жителів Тернопільщини. Крім того, громадяни соціально незахищеної категорії, а також військовослужбовці та учасники АТО обслуговуватимуться безкоштовно», – підкрелив голова Тернопільської ОДА.