У Тернополі у ДТП зіткнулися три автомобілі (фото)

Як повідомили УНІАН в прес-службі головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, дорожньо-транспортна пригода трапилася 9 березня на вул. Микулинецькій о 23.50. Зіткнулися три автомобілі: "Peugeot", "Daewoo Lanos" та "Daewoo Nexia".

За попередніми даними, водій автомобіля "Daewoo Nexia" не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з авто "Daewoo Lanos". Останнє в результаті удару викинуло на зустрічну смугу, відтак відбулося зіткнення з "Peugeot Partner".

До лікарні госпіталізували водія "Daewoo Nexia". У нього забій поперекового відділу хребта та закрита травма живота.

Із забоєм грудної клітки до медзакладу доправили і пасажира з "Daewoo Lanos". Водія даного авто медики оглянули на місці автопригоди. Він від госпіталізації відмовився.

Ще одного потерпілого оглянули в травмпункті. У нього - забій правої половини грудної клітки.

У водіїв взяли кров для перевірки на вміст алкоголю.

Триває слідство.