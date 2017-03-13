У Тернополі відзначили річницю роботи патрульної поліції

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, під час урочистостей в "Українському домі" голова Тернопільської ОДА Степан Барна підкреслив важливість впровадження реформи правоохоронної системи на теренах Тернопільської області та висловив впевненість, що рівень безпеки громадян буде невпинно зростати.

Принагідно він вручив медалі "За службу Україні" шістьом патрульним поліцейським, п'ятеро із яких є учасниками АТО.

З нагоди відзначення Першої річниці створення Патрульної поліції у Тернополі департаменту патрульної поліції України та за відмінне виконання службових обов’язків, самовідданість, професіоналізм та бездоганну дисципліну, медалями «За службу Україні» нагороджено лейтенанта поліції Юрія Гоїка, майора поліції Івана Долика, майора поліції Петра Клим’юка, капітана поліції Михайла Колодія, капітана поліції Андрія Петрука, майора поліції Віталія Шмигеля.

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"Розпочавши реформу правоохоронної системи, українське суспільство засвідчило, що готове до змін. Цей шлях не є легким, але підтверджує наше бажання до розвитку, до впровадження кращих європейських практик. До лав патрульної поліції вступили ті, хто не хотів більше миритися із старою системою. Ті, хто своїм прикладом сьогодні демонструє прагнення працювати в інтересах народу і української держави, ті, хто ставить принципи верховенства права на перше місце. Ми віримо в нашу нову поліцію! І дякуємо кожному із поліцейських за їх свідомий вибір стояти на сторожі безпеки жителів Тернопільщини!", – сказав під час виступу Барна.