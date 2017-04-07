На Тернопільщині за участі віце-прем’єра відкрили новий сучасний спортмайданчик вартістю майже 900 тисяч гривень

На Тернопільщині у Козовій відкрили новий спортивний майданчик майданчика з тренажерами та футбольним міні-полем, збудований за кошти субвенції з державного бюджету на соціально-економічний розвиток (684 тисю грн) та за співфінансування з бюджету Козівської селищної ради (203 тисю грн) і спонсорські кошти.

Як передає кореспондент УНІАН, участь у відкритті взяли віце-прем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко, який перебуває на Тернопільщині з робочим візитом, голова Тернопільської ОДА Степан Барна, голова обласної ради Віктор Овчарук, керівники Козівського району.

«Дуже приємно, що Тернопільська область є лідером серед створення об’єднаних територіальних громад. Дуже важливо й те, що ми відкриваємо спортивний майданчик, облаштований за рахунок коштів, які надійшли від соціально-економічного розвитку. Ще відкрили також і басейн, що будувався 30 років і кошти на який було виділо з Фонду регіонального розвитку», – зазначив Зубко.

Барна відзначив, що область відчуває підтримку від президента України та уряду, зокрема, від Зубка, який вже тричі був на Тернопіллі і переймається проблемами, які є в області.

«За рік нам вдалося відкрити дві нові школи, закупити для шкіл нові комп’ютери, відкрити плавальний басейн та десятки спортзалів. А також закупити 42 шкільних автобуси, в тому числі для Козови та Козівського району. Відповідальність тепер лягає на органи місцевого самоврядування та об’єднані територіально громади. В області за минулий рік було реалізовано 500 проектів спрямованих на покращення життя людей, створення умов для навчання наших дітей. Те, про що ми сьогодні говоримо – результат спільних дій, команди, підтримки та віри», – підкреслив Барна.

Майданчик облаштовано за сприяння народного депутата Тараса Юрика.