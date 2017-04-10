На Тернопільщині завершився опалювальний сезон. Про це кореспонденту УНІАН повідомила в. о. начальника управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації Софія Близнюк.

«В області від централізованого опалення відключено 1 тис. 158 котелень (91,7 %)», - розповіла Близнюк.

Водна додала, що залишаються підключеними ще 105 котелень, які опалюють 6 житлових будинків та 148 об’єктів соціальної сфери.

Як повідомляв УНІАН, у Тернополі опалювальний сезон згідно розпорядження міського голови Сергія Надала завершився 31 березня. Після цього було кілька днів з низькою температурою, внаслідок чого жителі нарікали на необігріті квартири, а також на те, що діти у школах змушені вчитися у холодних приміщеннях.