У Тернополі внаслідок пожежі у багатоповерхівці евакуювали 7 мешканців
10:21, 12 квітня 2017Тернопіль
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Пожежа виникла учора пізно ввечері в одній із квартир багатоквартирного будинку.
Ілюстрація УНІАН
Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, пожежа виникла учора о 22.47 в одній із квартир багатоквартирного будинку на пр. С. Бандери. Вогнем знищено диван та побутова техніка на загальній площі 5 м кв., пошкоджено облицювання стін та стелі квартири.
Загорання ліквідовано черговою зміною частини спеціальної пожежної техніки аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління.
Під час гасіння врятовано квартиру та проведено евакуацію 7 мешканців будинку.
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