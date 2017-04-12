У Тернополі внаслідок пожежі у багатоповерхівці евакуювали 7 мешканців

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, пожежа виникла учора о 22.47 в одній із квартир багатоквартирного будинку на пр. С. Бандери. Вогнем знищено диван та побутова техніка на загальній площі 5 м кв., пошкоджено облицювання стін та стелі квартири.

Загорання ліквідовано черговою зміною частини спеціальної пожежної техніки аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління.

Під час гасіння врятовано квартиру та проведено евакуацію 7 мешканців будинку.