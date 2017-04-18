У Тернополі правоохоронці врятували неповнолітніх, який мати залишила самих вдома без їжі

У Тернополі правоохоронці врятували неповнолітніх, який мати залишила без їжі вдома.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, учора до поліцейських надійшло повідомлення про те, що в одній з багатоповерхівок на масиві Дружба в Тернополі у зачиненій квартирі кричать діти. Правоохоронці негайно виїхали за вказаною адресою.

На місці події з’ясувалося, що 4-річного хлопчика та 10-річну дівчинку вдома зачинила матір ще 16 квітня. 28-річна жінка святкувала Великдень, поки її діти, не маючи жодної іншої їжі, окрім локшини швидкого приготування, сиділи наляканими у пустій квартирі.

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Коли через добу мати так і не повернулася, малюки почали голосно кричати і кликати на допомогу, бо телефонів у них не було. На плач дітей звернули увагу сусіди, які й викликали поліцію.

Аби визволити дітей, правоохоронцям довелося викликати пожежників та, за допомого драбини, спускати їх з 5 поверху.

Хлопця та дівчину помістили у «Центр психологічної реабілітації дітей», де з ними одразу почали працювати психологи, інформацію про них також направили в службу у справах дітей Тернопільської міськради.

Їхню матір розшукали, вона перебувала напідпитку.

Щодо жінки складено протокол за статтею 184 КУпАП (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей).