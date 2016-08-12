На Тернопільщині горіло торфовище

Пожежа покладів торфу сталася поблизу села Слобідка Джуринська Чортківського району.

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, вогонь охопив приблизно гектар площі. Читайте такожНа Тернопільщині горіло нелегальне сміттєзвалище Пожежники ліквідували займання. Причини виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.

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