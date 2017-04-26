На Тернопільщині відкрито кримінальне провадження через злив нечистот у річку Іква. Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, працівники екологічної інспекції спільно з поліцейськими Кременеччини учора задокументували факт потрапляння у річку Іква каналізаційних відходів.

Екологи встановлюють збитки, нанесені екосистемі, а правоохоронці розшукують винуватця злочину.

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Повідомлення про те, що на території очисних споруд, що в селі Білокриниця, невідома особа відкрила засув стічного колодязя, що призвело до стікання відходів у річку, надійшло до правоохоронців від керівництва водного господарства. З’ясувалося, у водойму потрапило приблизно 20 куб. м каналізаційних нечистот.

Поліцейські внесли відомості про даний факт до Єдиного реєстру досудових розслідувань з правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 242 ККУ (порушення правил охорони водних об'єктів, якщо це спричинило забруднення поверхневих чи підземних вод).

Раніше повідомлялося, що Україна та Молдова вирішили звернутися до ЄС по допомогу в ліквідації забруднення Дністра.