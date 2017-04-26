Барна закликав громадських активістів долучитися до аналізу проектів, поданих на конкурс для фінансування за кошти ДФРР

Голова Тернопільської облдержадміністрації Степан Барна закликав громадських активістів долучитися до аналізу проектів, які подані на конкурс для фінансування за кошти ДФРР.

Як передає кореспондент УНІАН, під час сьогоднішнього засідання колегії облдержадміністрації Барна повідомив, що від громад уже надійшло сотні проектів.

«Але цього року ніхто спішити не буде. Для нас головне – якісно відпрацювати. Бо минулого року було в громадськості чимало претензій до якості реалізації проектів, в деяких випадках відкрито кримінальні провадження», – сказав Барна.

За його даними, наразі подані громадам проекти аналізуються. До 9 травня їх буде подано на розгляд Кабміну.

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«Для мене важливо, щоб зараз кожен проект і об’єкт вивчили представники громадських організацій, голови РДА, і самі голови громад. Щоб потім знову не було кримінальних проваджень», – застеріг голова облдержадміністрації.

Як повідомляв УНІАН, у 2016 році Фондом регіонального розвитку на Тернопільщині було профінансовано 54 інвестиційних проекти на 93,6 млн грн. З місцевих бюджетів в рамках співфінансування було залучено 23,9 млн грн.

Ще 62 млн грн Тернопільщина отримала субвенції на соціально-економічний розвиток та 141,5 млн грн – у вигляді субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад.