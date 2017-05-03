На Тернопільщині під час молодіжної спортивно-патріотичної гри у лісі загубилася 19-річна дівчина

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, у Шумському районі тернополянка відстала від групи товаришів й заблукала. Побачивши, що не може вернутися в табір, дівчина зателефонувала до свого хлопця, а той викликав правоохоронців. Поліцейські, які прибули на місце події, зв’язалися з нею по мобільному телефону й весь час були на зв’язку.

Правоохоронці на службовому авто виїхали на найвищу точку в лісі і, ввімкнувши сирену, попросили дівчину йти на звук. Коли студентка змогла описати, з якого боку чує сирену, їй на зустріч вирушили поліцейські.

Невдовзі дівчину знайшли.

Довідка УНІАН. Гра «Гурби-Антонівці» проводиться з 2003 року Всеукраїнською молодіжною громадською організацією «Молодіжний Націоналістичний Конгрес» з метою пропаганди патріотизму, здорового способу життя, спорту та національної єдності.

Щороку гра відбувається у лісовому масиві площею 25 км. кв. біля урочища Гурби, на місці найбільшого бою УПА проти загонів НКВС. Гра триває безперервно протягом 60 годин.

У грі беруть участь 2 курені (команди) та загін диверсантів. Перемогу здобуває курінь, який зумів захопити прапор супротивника та здобути найбільшу кількість балів - «життів» суперника.