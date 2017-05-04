У Тернополі ректора університету підозрюють у спричинені ДТП у нетверезому стані. Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, дорожньо-транспортна пригода трапилася у селі Велика Березовиця учора 3 травня близько 20 год. Там зіткнулися автомобілі Opel та Land Rover.

За попередньою інформацією, водій позашляховика виїжджав з другорядної дороги на головну і, не переконавшись у безпеці руху, врізався у легківку. Після удару водій Land Rover не зупинився, а продовжив рух. Спинився десь за кілометр від місця аварії.

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Очевидці ДТП викликали патрульних. Виїжджала на місце аварії і слідчо-оперативна група. Начальник Тернопільського відділення поліції Віктор Волощук зазначив, що на момент прибуття поліцейських ГУНП водіїв уже не було ні в автомобілі Land Rover, ні в Opel. Тому інформації про стан здоров’я кермувальників даних транспортних засобів у правоохоронців немає.

Слідчі встановили власників авто, але на телефонні дзвінки ті не відповідають. Наразі оперативники з'ясовують хто був за кермом в обидвох автомобілях. Тривають слідчі дії, автомобілі помістили на арештмайданчик.

В поліції додали, що водій Land Rover відповідатиме перед законом відповідно до ст. 124 Кодексу про адмінправопорушення (порушення водіями правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) та ст. 122 (залишення місця дорожньо-транспортної пригоди).

Тим часом ДТП активно обговорюють в соцмережах. За даними місцевого «Автомайдану», керував автомобілем Land Rover ректор Тернопільського національного економічного університету Андрій Крисоватий.

«ВО "Автомайдан" Тернопільський осередок вдалося з’ясувати подробиці пригоди. Водій автомобіля Range Rover Sport вдарив Opel Insignia в районі Кемпінгу, там загубив свій бампер з номерами. А зупинився (чи зупинили) навпроти «Шредер», через 3 км.

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Як повідомили власні джерела, у ДТП є свідки, які готові дати покази. Були й потерпілі, з якими вирішили питання на місці. З місця пригоди А. Крисоватого забрав Сергій Банах на автомобілі Toyota Camry з номерними знаками ВО0070АІ. Колишній прокурор м. Тернополя зараз очолює юридичний факультет ТНЕУ. Свідки підтверджують також інформацію про кермування у нетверезому стані», – йдеться в повідомленні «Автомайдану».

Активісти цієї організації також висловили здивування, що до обіду правоохоронці з приводу даної резонансної ДТП не оприлюднили жодної інформації.