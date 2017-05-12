У Тернополі прокуратура попередила незаконну передачу землі вартістю майже 2 мільйони

У Тернополі прокуратура попередила незаконну передачу комерційній структурі землі вартістю майже 2 млн грн.

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, 05.07.2016 року з порушенням вимог чинного законодавства виконкомом міської ради було укладено інвестиційний договір з товариством «Спілка підприємців». При цьому товариство уникало конкурентної процедури отримання земельної ділянки.

Відповідно до умов договору, після реалізації правочину товариство «Спілка підприємців» отримувала у власність торгові приміщення, збудовані на земельній ділянці комунального підприємства. Згодом, товариство, як власник нерухомості, змогло б документально оформити право користування землею без проведення аукціону.

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Відтак прокуратура Тернопільської області пред’явила позов до суду в інтересах держави в особі Тернопільської міської ради до виконавчого комітету ТМР, комунального підприємства Тернопільської міської ради «Підприємство матеріально-технічного забезпечення» та товариства з обмеженою відповідальністю «Спілка підприємців» з вимогою визнати недійсним інвестиційний договір від 05.07.2016 року щодо будівництва торгових приміщень у Тернополі на вул. Живова на земельній ділянці площею 0,12 га вартістю майже 2 млн грн.

Хоча в процесі судового розгляду Тернопільська міська рада відмовилась від пред‘явленого позову, за принципової позиції прокуратури господарським судом Тернопільської області позовні вимоги задоволено в повному обсязі. Інвестиційний договір визнано недійсним.