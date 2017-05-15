У Тернополі 27 породіль отримали подарунки від голови ТОДА з нагоди Дня матері

У Тернополі 27 породіль отримали подарунки від голови облдержадміністрації Степана Барни з нагоди Дня матері. Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, учора Барна відвідав обласний клінічний перинатальний центр «Мати і дитина» та привітав зі святом 27 молодих матерів, які в цей час перебувають у закладі. Подарунки вручили для 19 хлопчиків та 9 дівчаток.

«Наш обласний перинатальний центр унікальний тим, що тут виживають діти, котрі не мають шансів на життя у районних лікарнях. У 2016 році ми вклали у цей об’єкт понад 20 млн грн. Ці кошти пішли на обладнання та облаштування закладу. Відтак 4 поверхи перинатального центру «Мати і дитина» приймають 2/3 дітей з області і 1/3 з міста Тернопіль. Тому неабияке значення тут мають комфорт, якісні умови перебування – в тому числі й можливість присутності батьків або інших родичів, високопрофесійні фахівці та сучасне обладнання, яке дозволяє надавати допомогу породіллям і новонародженим», – сказав Барна.

При цьому він звернув увагу на позитивну динаміку. Адже торік у перинатальному центрі народилися понад 2,4 тис дітей, а лише у першому кварталі цього року – понад 800.

«Ця позитивна динаміка дозволяє побачити перспективу Тернопільської області у демографічному сенсі», – зазначив керівник області.

У День матері він побажав жінкам та їхнім малятам міцного здоров`я, впевненості у майбутньому та запевнив, що підтримка сімей з дітьми буде і надалі залишитися в пріоритеті роботи обласної адміністрації.

«Дуже приємно бачити щасливих усміхнених матусь та їхніх діток. А також і татусів, які сьогодні тут. Але найголовніше, що спільними зусиллями у 2016 році нам вдалося відновити цей заклад», – наголосив Барна.

Як повідомляв УНІАН, 25 березня 2016 року було відкрито реконструйований комунальний заклад Тернопільської обласної ради «Тернопільський обласний клінічний перинатальний центр «Мати і дитина».

Це єдиний в області заклад охорони здоров’я III-го рівня з надання високоспеціалізованої медичної допомоги вагітним, породіллям та новонародженим з груп високого акушерського та перинатального ризику, передчасних пологів, що потребують високої інтенсивності лікування на основі використання сучасних перинатальних технологій.

Зараз у відремонтованому приміщенні закладу забезпечено функціонування 158 ліжкомісць. Відремонтований заклад має передродові палати, операційні, відділення гінекології й декілька палат, спеціально призначених для партнерських пологів. Кожна палата має окремий санвузол — душ, туалет, умивальник.

У даному закладі надається медична допомога жінкам з патологічним перебігом вагітності. Коли народжуються діти з надзвичайно низькою масою тіла, новий корпус із надсучасним обладнанням надає додаткові можливості для їхнього порятунку.