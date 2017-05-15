45-дітей з Тернопільщини із сімей військовослужбовців та учасників АТО вирушили на відпочинок в Хорватію

45-дітей із сімей військовослужбовців та учасників АТО з Тернопільщини вирушили на відпочинок в Хорватію.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, відпочинок у місті Омиш для дітей організувала дружина Президента, Голова Благодійного Фонду Порошенка Марина Парошенко у співпраці з Тернопільською ОДА.

«Проекти, в рамках яких діти можуть побувати за кордоном, є надзвичайно важливими. Окрім відпочинку та нових вражень, такі проекти розширюють світогляд наших дітей. Дуже добре, що вони мають можливість побачити Європу, особливо зараз, коли з отриманням безвізу для українців відкриваються її кордони. Це також і можливість представити Україну, Тернопільщину. І наші діти дуже достойно здійснюють цю місію, враховуючи досвід попередніх поїздок», – хзазначив Барна.

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Він додав, що проект з оздоровлення дітей учасників АТО у європейських країнах реалізовується в Тернопільський області уже другий рік поспіль. За цей час закордоном побувало уже понад 400 дітей, зокрема лише у Хорватії попередньо оздоровлювалися більш як 90 дітей.

«Нам важливо, щоб родини наших воїнів відчували піклування з боку державної влади, обласної адміністрації та усіх тих людей, які високо цінують їхній захист та боротьбу з агресором. Для юних жителів Тернопільщини нехай ця мальовнича подорож, що проходитиме через три країни Європи, буде сповнена приємних та незабутніх вражень. Принагідно дякую Надзвичайному та Повноважному Послу Республіки Хорватія в Україні пану Томіславу Відошевічу за сприяння у видачі віз для наших подорожуючих», – сказав Барна.

За інформацією управління міжнародного співробітництва та фандрайзингу Тернопільської ОДА, в рамках даної подорожі діти відпочиватимуть на Адріатичному узбережжі Хорватії у період з 16 по 26 травня. Автобус буде прямувати через Румунію та Сербію.

У Хорватіх діти матимуть можливість представити культурний потенціал Тернопільської області, відвідати музеї, їздити на екскурсії, прийняти участь у спортивних змаганнях. Також відвідають Загреб, де на вул. Українській разом із представниками української діаспори та співробітниками посольства покладуть квіти до пам’ятника Т. Шевченку.

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Фінансується даний проект директором хорватського підприємства «Galeb», колишнім хорватським футболістом Стьєпаном Пезо при підтримці Почесного консула України в Хорватії Івиці Пирича. Сприяння в організації даної поїздки також надали: Тимчасовий Повірений у справах України в Хорватії Юрій Лисенко, обласна організація «Блок Петра Порошенка «Солідарність», а також приватні підприємці та благодійники.