На Тернопільщині видали понад 4 тисячі наказів про надання земельних ділянок бійцям АТО

На Тернопільщині уже видано понад 4 тис. наказів щодо надання земельних ділянок для бійців АТО Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністарції, про це сьогодні під час вручення документів на земельні ділянки черговим 50-ти демобілізованим учасникам АТО поблизу обласного центру біля автодороги Тернопіль-Львів заявив голова Тернопільської ОДА Степан Барна.

«Для нас надалі є принциповим питання забезпечення демобілізованих військовослужбовців і діючих військових, які перебувають в зоні АТО, земельними ділянками. Ці земельні ділянки площею 6 соток дадуть можливість учасникам АТО для самореалізації у господарці. Україна має адаптуватися до умов мирного проживання, а тому наш обов’язок зробити все, щоб бійці відчували піклування з боку держави», – зазначив Барна.

Він нагадав, що 84 га землі, яка раніше перебувала у розпорядженні Тернопільського національного економічного університету, було передано у власність Держгеокадастру. Цю площу поділили на 833 земельні ділянки, з яких понад 200 ділянок учасники АТО уже отримали, і ще близько 600 учасників АТО чекають на отримання землі на цій території.

Читайте також45-дітей з Тернопільщини із сімей військовослужбовців та учасників АТО вирушили на відпочинок в Хорватію

В. о. начальника Головного управління Держгеокадастру у Тернопільській області Віктор Мартинюк додав, що з початку ініціативи надання земельних ділянок учасникам АТО із земель сільськогосподарського призначення в Тернопільській області отримано й опрацьовано 4 741 звернення, видано 4 145 наказів щодо надання земельних ділянок у власність на площу 3 тис. 131,4 га. 2 тис. 100 учасників АТО вже отримали земельні ділянки у власність.

«Цільове призначення цієї землі, що знаходиться в напрямку траси Тернопіль-Львів, – для ведення садівництва. Утім, бійці матимуть змогу на цих ділянках будувати житлові будинки, які будуть зареєстровані як садові будинки. Труднощів, пов’язаних з цим питання, немає жодних. Адже така практика у нашій області ведеться уже кілька років. Ми працюємо над покращенням житлово-побутових умов учасників АТО. Саме тому на даний час це найбільш спрощений спосіб для того, аби на отриманих земельних ділянках розпочати будівництво», – підкреслив Мартинюк.

Загалом на Тернопільщині проживає приблизно 6 тис. демобілізованих учасників антитерористичної операції.