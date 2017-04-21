Дітям з родин загиблих воїнів АТО вручили подарунки від діаспори. Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, участь у святі взяли близько 40 дітей різного віку зі всієї області. Подарунки для дітей з нагоди Великодня збирали волонтери, окрім цього, подарунки надіслали представники діаспори «Голос України» з Уельсу.

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Під час відпочинку в розважальному центрі, де діти покаталися на ковзанці та пограли в боулінг, подарунки їм вручив голова ТОДА Степан Барна.

«Тернопільська область була однією з найактивніших, коли виникло питання захисту територіальної цілісності та нашої землі на Сході України. Багато родин та волонтерів приєднувалися й надалі приєднуються до того, щоб Україна збереглася як самостійна держава. Ще більше наш край породив патріотів, які пішли служити в Збройні сили України, в добровольчі загони. Вони все зробили для того, щоб на Тернопільщині був мир. За свою країну загинули більше 90 синів області. У них сиротами залишилися діти, які тепер потребують постійного піклування з нашого боку. Наше завдання зробити все, щоб це відчуття суму за рідними було хоч якимось чином компенсовано увагою з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій та всіх, хто вболіває за долю України», – сказав Барна.

Він додав, що за два роки в області відправили на відпочинок у Хорватію, Литву, Польщу, Угорщину понад 50 дітей загиблих воїнів АТО.