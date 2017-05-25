В рамках Інвестиційного форуму на Тернопільщині підпишуть ряд документів про співробітництво з іноземними установами

В рамках Міжнародного інвестиційного форуму «Тернопільщина Invest-2017» відбудеться підписання документів про співробітництво з Українсько-Сербською Діловою Палатою, Іспансько-Українською Торговою Палатою для розвитку, з Китайською Торговою Асоціацією та Підкарпатським воєводством Республіки Польща.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Тернопільської обласної державної адміністрації Степан Барна.

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«Наша співпраця з іноземними країнами була дуже тісною у 2016 році. Цього року ми її також будемо продовжувати. Плануємо відкриття на Тернопільщині нових ліній на українсько-естонському підприємстві, вітаємо успішні проекти на прикладі ТОВ «СЕ Борднетце-Україна», де вже в наступному році буде працювати понад 2800 осіб», - сказав Барна.

Як повідомляв УНІАН, у Тернопільській області вчора розпочав роботу Міжнародний інвестиційний форум «Тернопільщина Invest-2017». У ньому беруть участь представники 27 країн. Форум триватиме три дні – з 24 по 26 травня.