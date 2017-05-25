У центрі Тернополя горів автомобіль (фото)

Пожежа автомобіля сталася у Тернополі 24 травня.

Як повідомили УНІАН в Управлінні ДСНС України у Тернопільській області, повідомлення про пожежу на бульварі Шевченка надійшло на пункт зв’язку пожежно-рятувальної частини близько 9-ї години.

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Горів легковий автомобіль «Форд Сієра».

До місця події було направлено чергове відділення ДПРЧ-1. За 10 хвилин пожежу було ліквідовано.

Вогнем знищено салон автомобіля та пошкоджено кузов.

Обставини виникнення пожежі та сума матеріальних збитків встановлюються.

Як повідомляв УНІАН, у Деснянському районі Києва спалахнула пожежа.