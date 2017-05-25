У центрі Тернополя горів автомобіль (фото)
12:15, 25 травня 2017Тернопіль
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Обставини виникнення пожежі та сума матеріальних збитків встановлюються.
На місце пожежі негайно прибули рятувальники / Фото Управління ДСНС
Пожежа автомобіля сталася у Тернополі 24 травня.
Як повідомили УНІАН в Управлінні ДСНС України у Тернопільській області, повідомлення про пожежу на бульварі Шевченка надійшло на пункт зв’язку пожежно-рятувальної частини близько 9-ї години.
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Причину пожежі встановлюють / Фото Управління ДСНС
До місця події було направлено чергове відділення ДПРЧ-1. За 10 хвилин пожежу було ліквідовано.
Вогнем знищено салон автомобіля та пошкоджено кузов.
Пожежу швидко ліквівдували / Фото Управління ДСНС
Обставини виникнення пожежі та сума матеріальних збитків встановлюються.
Як повідомляв УНІАН, у Деснянському районі Києва спалахнула пожежа.
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