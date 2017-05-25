У Деснянському районі Києва спалахнула пожежа (фото)

У складському приміщення в Деснянському районі столиці спалахнула пожежа. Про це повідомили у прес-службі ДСНС.

Повідомлення про пожежу на вулиці Червоноткацькій, 42 б, надійшло рятувальникам 25 травня о 09:43.

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"Після прибуття на місце події пожежно-рятувальних підрозділів встановлено, що пожежа виникла на 3-му поверсі 4-поверхового складського приміщення", - йдеться у повідомленні.

Наразі ліквідація пожежі триває, на місці події працюють близько 80 рятувальників.

Як повідомляв УНІАН, 15 травня на території складів суконної фабрики у місті Березань Київської області сталася пожежа.