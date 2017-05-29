Шахраї викрали у пенсіонерки з Тернополя понад 30 тисяч гривень, обмінявши їх на сувенірні купюри

У Тернополі шахраї виманили у пенсіонерки понад 30 тис. грн.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації ГУНП Тернопільської області, із заявою про шахрайство звернулася 87-річна мешканка обласного центру.

Жінка розповіла, що шахраї підійшли до неї на зупинці громадського транспорту. Чоловік та жінка представилися працівниками соціальної служби і повідомили, що до Дня Примирення державна установа надає грошову та матеріальну допомогу дітям війни.

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Після цього жінка запросила незнайомців до помешкання. Ті передали пенсіонерці різні продукти, а також розповіли, що можуть обміняти старі купюри на нові, оскільки вони застаріли. Відтак, пенсіонерка передала шахраям 20 000 гривень та 500 американських доларів. Взамін аферисти дали жінці сувенірні гроші.

Відомості про подію внесено в Єдиний реєстр досудового розслідування відповідно до частини 1 статті 190 Кримінального кодексу України – шахрайство.

Як повідомляв УНІАН, на Тернопільщині п’яний чоловік побив поліцейського.