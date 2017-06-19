На Тернопільщині двох інспекторів звинуватили у поборах на дорозі

На Тернопільщині розпочали розслідування щодо двох інспекторів, яких звинувачують у хабарництві.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, провести службове розслідування щодо дій працівників Зборівського відділення поліції доручив начальник ГУНП в Тернопільській області Олександр Богомол після повідомлення в соцмережах про те, що двоє поліцейських займалися поборами на дорозі.

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«Особи працівників поліції встановлені», – зазначається в повідомленні ГУНП в Тернопільській обалсті.

Розслідування проводить інспекція по особовому складу управління кадрового забезпечення. Відповідно до результатів перевірки вирішуватиметься питання про подальше перебування поліцейських на займаних посадах.

Принагідно Богомол висловив вдячність небайдужим мешканцям краю за принципову позицію і за допомогу у виявлені та боротьбі з недобросовісними працівниками поліції.