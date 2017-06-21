У Тернополі викрили цех, який виробляв підроблений елітний алкоголь відомих брендів Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, фальсифікат виробляли у антисанітарних умовах на території одного із автотранспортних підприємств обласного центру.

Окрім горілки там виготовляли коньяк та віскі відомих брендів.

Під час проведених учора обшуків вилучено 465 л незаконно виготовлених алкогольних напоїв, 540 л спирту, близько 8 тис. підроблених марок акцизного податку на горілчані вироби та виноробну продукцію, тару, етикетки, корки, пристрій для закорковування пляшок з алкогольними напоями, промислові фени для нагрівання поліетиленової плівки при упаковці алкогольних напоїв.

Також вилучений транспортний засіб, який використовувався у процесі протиправної діяльності.

Загальна вартість вилучених з незаконного обігу підакцизних товарів становить понад 350 тис. грн.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Тернопільській області відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 199 КК України (виготовлення, зберігання, збут підроблених марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів) та ч.1 ст. 204 КК України (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів).