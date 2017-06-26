На Тернопільщині під час пожежі загинув 76-річний чоловік. Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, трагедія сталася учора в с. Яцківці Зборівського району, де у кімнаті житлового будинку виникла пожежа.

Під час гасіння вогню рятувальники виявили тіло власника будинку.

Читайте такожНа Тернопільщині під час пожежі згоріло 50 кг сировини для набивки матраців

Вогнем знищено меблі, побутову техніку та речі домашнього вжитку, пошкоджено внутрішнє оздоблення стін будівлі.

Ймовірна причина виникнення пожежі – коротке замикання побутових електроприладів матеріальні збитки встановлюються.

Пожежу ліквідовано черговим караулом 17-ї Державної пожежно-рятувальної частини Управління, під час гасіння врятовано 2 будівлі.