На Тернопільщині впродовж трьох днів відзначатимуть 920-річчя Теребовлі
Увечері у парку влаштують купальські забави з танцями, конкурсами та театральною постановкою «В ніч на купала оживають легенди».
На Тернопільщині впродовж трьох днів відзначатимуть 920-річчя Теребовлі.
Як повідомили УНІАН організатори урочистостей, 7 липня у Теребовлі розгорнеться ремісниче містечко.
Увечері у парку влаштують купальські забави з танцями, конкурсами та театральною постановкою «В ніч на купала оживають легенди».
8 липня у місті проведуть спортивні змагання.
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9 липня відбудеться урочиста ході містом творчих та спортивних колективів, а також відкриття символічного знаку міст-партнерів Теребовлі.
Увечері на гостей свята чекає розважальне дійство «Княжий бенкет», середньовічні танці та танцювальні майстер-класи, реконструкції середньовічних боїв, фаєр шоу, концерт.