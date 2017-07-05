На Тернопільщині впродовж трьох днів відзначатимуть 920-річчя Теребовлі

12:41, 05 липня 2017
Тернопіль
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Увечері у парку влаштують купальські забави з танцями, конкурсами та театральною постановкою «В ніч на купала оживають легенди».

7 липня у Теребовлі розгорнеться ремісниче містечко / фото castles.com.ua

На Тернопільщині впродовж трьох днів відзначатимуть 920-річчя Теребовлі.

Як повідомили  УНІАН організатори урочистостей, 7 липня у Теребовлі розгорнеться ремісниче містечко.

Увечері у парку влаштують купальські забави з танцями, конкурсами та театральною постановкою «В ніч на купала оживають легенди».

8 липня у місті проведуть спортивні змагання.

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9 липня відбудеться урочиста ході містом творчих та спортивних колективів, а також відкриття символічного знаку міст-партнерів Теребовлі.

Увечері на гостей свята чекає розважальне дійство «Княжий бенкет», середньовічні танці та танцювальні майстер-класи, реконструкції середньовічних боїв, фаєр шоу, концерт. 

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Теги: #Тернопіль#Теребовля