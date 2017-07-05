На Тернопільщині впродовж трьох днів відзначатимуть 920-річчя Теребовлі

Увечері у парку влаштують купальські забави з танцями, конкурсами та театральною постановкою «В ніч на купала оживають легенди».

На Тернопільщині впродовж трьох днів відзначатимуть 920-річчя Теребовлі. Як повідомили УНІАН організатори урочистостей, 7 липня у Теребовлі розгорнеться ремісниче містечко. Увечері у парку влаштують купальські забави з танцями, конкурсами та театральною постановкою «В ніч на купала оживають легенди». 8 липня у місті проведуть спортивні змагання. Читайте такожНа Тернопільщині відбулося свято Скалатського замку (фоторепортаж) 9 липня відбудеться урочиста ході містом творчих та спортивних колективів, а також відкриття символічного знаку міст-партнерів Теребовлі. Увечері на гостей свята чекає розважальне дійство «Княжий бенкет», середньовічні танці та танцювальні майстер-класи, реконструкції середньовічних боїв, фаєр шоу, концерт.

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