На Тернопільщині відбувся семінар для вчителів прифронтових населених пунктів Луганської області "Соціальне служіння. Способи подолання агресії"

На Тернопільщині у Духовному Марійському центрі у Зарваниці відбувся семінар для вчителів з міста Лисичанськ та прифронтових населених пунктів Луганської області «Соціальне служіння. Способи подолання агресії».

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, семінар тривав з 7 до 12 липня, організувала його Тернопільсько-Зборівська архиєпархія УГКЦ спільно з відділом сім’ї та молоді Тернопільської ОДА.

Учасники семінару обговорили питання ненасильницького спілкування та шляхів подолання агресії між людьми.

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Заступник голови ОДА Юрій Юрик під час зустрічі з учасниками семінару зауважив, що останні події в Україні продемонстрували як суспільство оновлюється під час великих масових народних виступів, коли люди об’єднуються і говорять про ті проблеми, які потребують негайного вирішення.

«Якщо проаналізувати соціально-економічні процеси в нашій області, то ми бачимо суттєві зміни в частині проведення системних реформ. Зокрема, великі зміни відбуваються завдяки реформі децентралізації. В області створено 36 об’єднаних територіальних громад, які практично самі приймають рішення як розвиватися та як формувати свій бюджет. Тому, з року в рік ми бачимо як ростуть бюджети територіальних громад. До власних бюджетів додаються також державні інвестиції, які зараз вкладаються в розвиток громад. Таким чином, торік в області було сформовано, спроектовано й реалізовано 350 об’єктів, з яких близько 40% – з галузі освіти, 35% – медичної галузі, будівництва очисних споруд», – зазначив Юрик.

Також він наголосив, що усі процеси, які відбуваються в країні, зокрема в плані реформ, піднімають загальний тонус суспільства.

У рамках семінару учасники мали нагоду побувати у визначних місцях Тернопільщини та ознайомилися з її культурною спадщиною.