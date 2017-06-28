У центрі Житомира запрацював "Лекторій просто неба"

Як передає кореспондент УНІАН, однією з новацій цьогорічного святкування Дня Конституції у Житомирі є розташований на майдані Корольова просто серед площі "Лекторій просто неба".

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Тут для усіх бажаючих протягом дня виступатимуть відомі письменники та громадські діячі, українські журналісти.

В рамках лекторію з жителями міста вже зустрівся письменник Андрій Кокотюха, пізніше відбудуться інші виступи, зокрема,- відомих гуртів, пройде демонстрація кінострічок з фестивалю європейського кіно «Надновий заповіт», тощо.

Відзначення у Житомирі 21-ої річниці Конституції України триває. У місті протягом дня відбуватимуться майстер-класи, вікторини та інші заходи.

Як повідомляв УНІАН, у Житомирі вранці близько сотні осіб взяли участь в урочистій ході центральною вулицею міста, приуроченій Дню Конституції.

Спочатку відбулося урочисте покладання квітів до пам’ятників визначним українцям за участю керівників області та міста, а також городян.

Після покладання квітів до пам’ятника Тарасу Шевченку учасники заходу у супроводі військового оркестру пройшли урочистою ходою вулицею Великою Бердичівською до майдану Корольова. Дорогою вони поклали квіти до меморіальної дошки Михайлу Грушевському, погруддя В’ячеслава Чорновола, пам’ятника Івану Франку. Біля кожного з цих пам`ятників відбувалася невеличка літературно-музична композиція.

Захід продовжився покладанням квітів на майдані Корольова до стели Героїв Небесної Сотні. По тому відбулося спільне виконання Державного гімну України, а потім перед учасниками заходу виступив Житомирський фольклорний ансамбль національного обряду «Родослав».