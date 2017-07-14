На Тернопільщині 31-річний чоловік під час бійки убив сусіда.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, на лінію "102" Борщівського відділення поліції надійшло повідомлення про те, що у смт Мельниця-Подільська чоловік втратив свідомість і йому потрібна допомога.

Читайте такожУ Харкові душевнохворий утік із клініки і вбив перехожу

Приїхавши на місце виклику, правоохоронці виявили тіло місцевого мешканця 1970 року народження без ознак життя. При огляді чоловіка експерти виявили численні тілесні ушкодження: садна й забої на обличчі та тілі.

31-річний господар стверджував, що ушкодження його знайомий отримав в результаті падіння, бо втратив свідомість. Проте невдовзі зізнався, що розпивав з сусідом спиртні напої. Потім між ними виник конфлікт, який переріс у бійку.

За попередніми даними, під час бійки потерпілий отримав закриту травму живота, у нього поламані кілька ребер.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2. ст. 121 ККУ (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого).

Підозрюваного затримали. Зараз він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.