У Тернополі чоловік побив жінку-військову через цигарку

У Тернополі відкрито кримінальне провадження за фактом побиття 37-річним тернополянином жінки-військової.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, із заявою про нанесення тілесних ушкоджень до поліції звернулася мешканка Тернополя, старший солдат військової частини.

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Вона повідомила, що 29 червня йшла по справах, одягнута в цивільний одяг. Перед частиною зупинилася. Із сусіднього будинку вийшов невідомий і почав ображати її, оскільки в руках вона тримала цигарку. В якийсь момент чоловік двічі вдарив жінку по обличчі. Коли вона впала, ще наніс кілька ударів ногою.

Даний факт працівники поліції внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 125 ч. 1 ККУ (умисне легке тілесне ушкодження).

Опитуючи свідків правоохоронці встановили, що сварку, а також звуки, схожі на удари, чула місцева мешканка. Сам чоловік все заперечує і стверджує, що лише словесно ображав жінку.

Наразі потерпіла проходить судово-медичну експертизу. Триває слідство.