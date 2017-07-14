Кабмін виділив кошти для купівлі ангіографа для однієї з тернопільських лікарень

Тернопільська область отримає сучасне й необхідне обладнання для діагностики та лікування важких серцево-судинних захворювань, зокрема інфарктів, які є однією з головних причин смертності в Україні.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, кошти на купівлю ангіографа виділив Кабмін. Окрім Тернополя кошти на всановення даного устаткування у лікарнях Вінницької, Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Івано-Франківської, Рівненської, Сумської, Чернівецької, Чернігівської та Черкаської областей.

У прес-службі зауважили, що ангіограф для Тернопільщини, перебуваючи з робочим візитом в області, обіцяв прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

Тоді, відкриваючи реконструйований корпус інфекційного відділення Тернопільської міської комунальної лікарні швидкої допомоги, він заявив, що уряд знайде кошти на ангіограф для кардіологічних потреб. Від лікарів ж лише вимагається його запустити та зменшити рівень смертності від серцево-судинних захворювань.