На базі Тернопільського обласного центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів заплановано створити сімейний хостел. Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної ради, про це йшлося під час візиту у заклад міністра соціальної політики України Андрія Реви разом з головою обласної ради Віктором Овчаруком та головою ОДА Степаном Барною.

Хостел планується облаштувати для перебування сімей з районів Тернопільської області на період надання послуг дітям з інвалідністю. Планується також зорганізувати тренінговий будинок «Крок вперед» для підготовки дітей до самостійного життя тощо.

Тернопільський центр є єдиним в Україні відділенням реабілітації за місцем проживання. У ньому надаються реабілітаційні послуги дітям з інвалідністю, які через різні протипокази (післяопераційний період, адаптаційний період, епілепсія і т.п.) не можуть відвідувати дитячі колективи та заклади.

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Після повної реконструкції заклад зможе приймати за рік 250 дітей для повного курсу реабілітації.

На сьогодні центр поки працює на третину потужності. Тут надаються психолого-педагогічна, професійна і трудова, соціальна та побутова, фізична реабілітації, проводиться робота з батьками, а також організовуються навчальні семінари для спеціалістів, батьків, волонтерів по роботі з дітьми з аутизмом, з особливими підлітками та з сім’ями з дітьми з інвалідністю.

Протягом 2016 року отримали послуги соціальної реабілітації 98 дітей з інвалідністю, за перше півріччя цього року – 76 дітей.

Починаючи з 2015 року, за рахунок коштів обласного бюджету в установі здійснюється реконструкція приміщень.

Минулого року було виконано робіт на 2 млн грн.