У Теребовлі в районній лікарні відкрили відремонтоване сучасне пологове відділення (фото)

У Теребовлі в центральній комунальній районній лікарні відкрили відремонтоване пологове відділення. Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, за кошти медичної субвенції, за кошти, виділенні із районного бюджету, а також за благодійні внески у відділенні відремонтовано 18 палат, повністю замінені вікна і двері, забезпечене водовідведення та централізована подача кисню.

Водночас, відділення оснащене сучасною медичною апаратурою: двома к’ювезами для виходжування новонароджених, апаратом для штучної вентиляції легень, пеленальними столиками з підігрівом, фотолампами, кардіомоніторами, кольпоскопами, УЗД-апаратом, інфузоматами та електронними вагами. Загалом лише на ремонт відділення було використано понад 1 млн грн.

Участь в урочистому відкритті пологового взяли голова Тернопільської ОДА Степан Барна, керівництво міста Теребовля та Теребовлянського району, а також начальник управління охорони здоров’я облдержадміністрації Володимир Богайчук.

Очільник області зауважив, що на Тернопільщині продовжуються заходи із підвищення якості медичних послуг.

«Реконструкція та відновлення лікарень, капітальний ремонт відділень дають нове життя медицині.

Читайте такожУ Тернополі відкрили виставку, приурочену патріарху УГКЦ Йосипу Сліпому та провіднику ОУН Ярославу Стецьку

Нині ми зробили все для того, щоб на Теребовлянщині народжувалися сильні і здорові українці. Наше завдання сьогодні не закривати лікарні, а переоснащувати їх, як цього вимагає медична реформа. На наступний рік ми поставили собі за мету спрямувати кошти на енергоефективні заходи Теребовлянської районної лікарні. Гадаю, що також домовимося про співфінансування з органами місцевого самоврядування, з теребовлянською громадою, з районною радою і це дасть конкретний результат ще й в якості умов, у яких зможуть перебувати пацієнти у даній лікарні», – сказав Барна.

Завідувач акушерсько-гінекологічним відділенням Теребовлянської ЦРЛ Валентина Назарчук зауважила, що пологове відділення тепер воно відповідає типовому проекту і сучасним вимогам. Поруч у корпусі знаходиться реанімаційне та хірургічне відділення, є також спільна операційна, що значно полегшить роботу медиків та в екстрених випадках допоможе зберегти життя і матерям, і немовлятам.

Раніше на Тернопільщині відкрили місцеву пожежну команду в с. Шляхтинці.