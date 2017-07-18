На Тернопільщині у 2017 році буде профінансовано 60 із 279 поданих проектів на 161,8 мільйон гривень

На Тернопільщині у 2017 році буде профінансовано 60 із 279 поданих проектів на 161,8 млн грн. Як повідомили УНІАН в у Департаменті економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації, зокрема з Державного фонду регіонального розвитку буде профінансовано проектів на 115,2 млн грн, з місцевих бюджетів – на 46,5 млн грн, з інших джерел – на 0,1 млн грн.

Читайте такожНа Тернопільщині відтворять штаб УПА, який стане музеєм під відкритим небом

Відібрані проекти реалізовуватимуться у сферах енергоефективності медичних закладів (6 проектів на загальну суму 21,4 млн грн), енергоефективності освітніх закладів (12 проектів на загальну суму 25 млн грн) розвиток спортивної інфраструктури (4 проекти на загальну суму 29,6 млн грн), створення центрів надання адміністративних послуг (1 проект на загальну суму 2,9 млн грн).

Ще 33 проекти на загальну суму 67,1 млн грн включені до проекту розпорядження Кабміну.

Зокрема, це проекти щодо будівництва, ремонту та реконструкції доріг, покращення інфраструктури у галузях освіти, охорони здоров’я, житлово-комунального господарства та екології, соціального захисту, культури та спорту.