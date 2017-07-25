Аграрії Тернопільщини приступили до збору ранніх зернових. Як повідомили УНІАН у департаменті агропромислового розвитку Тернопільської ОДА, станом на 24 липня всіма категоріями господарств області зібрано ранні зернові та зернобобові культури на площі 25,1 тис. га, що складає 7,7% до посіяної площі.

Намолочено 116, 8 тис. т зерна. Середня урожайність – 46, 5 ц/га.

Озиму пшеницю обмолочено на площі 6,8 тис. га (3,8% до площі посіву). Намолочено 34,7 тис. т, середня врожайність – 51 ц/га, що на 2,2 ц/га більше, ніж минулого року.

Озимий ячмінь зібрано на площі 12,4 тис. га, що становить 68,5% до площі посіву. Намолочено 59,6 тис. т зерна. Середня урожайність – 48, 1 ц/га, що на 0,8 ц/га більше минулорічного показника.

Ярий ячмінь зібрано на площі 0,3 тис. га (0,4%). Намолочено 1, 2 тис. т зерна. Середня врожайність – 40 ц/га (на 4, 1 ц/га менше, ніж торік).

Горох зібрано на площі 5,6 тис. га (29, 3%). Намолочено 21, 3 тис. т зерна. Середня урожайність – 38 ц/га, що на 0,1 ц/га менше, ніж було у 2016 році.

Озимий ріпак зібрано на площі 19,6 тис. га (44,1%). Валовий збір 58,8 тис. т зерна. Середня урожайність – 30 ц/га, що на 3,4 ц/га більше до відповідного періоду минулого року.

Як повідомляв УНІАН, загалом на Тернопільщині ранніми зерновими засіяно 316, 9 тис. га, площа озимого ріпаку складає 49, 9 тис. га.