На Тернопільщині за програмою доступні ліки виписано рецептів на 4,6 мільйонів гривень

На Тернопільщині за програмою доступні ліки виписано вже 188 тис. рецептів на 4,6 млн грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час колегії облдержадміністрації повідомив голова ТОДА Степан Барна.

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«Ми займаємо передові позиції в цьому процесі, але потрібно ще попрацювати над кількістю аптек, долучених до програми «Доступні ліки». Наразі нею охоплено 260 аптек області, можна долучити ще 240. Адже є достатній ресурс для компенсації потребуючим придбаних ліків», – сказав Барна.

Він зазначив, що для Тернопільщини в рамках програми виділено 13,6 млн грн, наразі освоєно 4,6 млн грн.