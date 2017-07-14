Понад 1 500 паломників вирушили пішки з Тернополя на Всеукраїнську прощу у Зарваницю (фото, відео)

Понад 1 500 паломників вирушили пішки з Тернополя на Всеукраїнську прощу у Зарваницю.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Тернопільсько-Зборівської єпархії УГКЦ, загалом прочани за два дні пройдуть пішки 54 км.

Вранці владика Теодор Мартинюк у архикатедральному соборі відслужив святу літургію для прочан, відтак прочитав молитву благословення, а священики окропили кожного святою водою. Архиєрей запросив вірних особливо молитися за мир в Україні, а відтак сам очолив пішу колону.

Побажати прочанам доброї дороги прийшов голова Тернопільської ОДА Степан Барна.

«Зарваниця є, була і буде духовним центром, що об’єднуватиме всіх українців не залежно від того, у якій частині України вони проживають. Цього разу у Зарваниці очікують на 100 тисяч прочан. Невипадково її вважають не лише духовним центром, а й центром єднання українства незалежно від політичних переконань, об’єднань чи рухів», – сказав Барна, побажавши прочанам доброї і легкої дороги.

Супроводжує колону карета швидкої допомоги та поліція. Прочани прибудуть у Зарваницю в суботу після обіду.

Як повідомляв УНІАН, на Загальнонаціональну прощу до Зарваниці прибудуть члени Синоду єпископів УГКЦ та Блаженніший Святослав, Глава УГКЦ, а також посланець Папи Франциска, Префект Конгрегації Східних Церков Леонардо Кардинал Сандрі.

Проща приурочена 125-тиліттю з дня народження Патріарха Йосифа Сліпого, 150-тиліттю коронації чудотворної ікони Зарваницької Матері Божої та молитві за мир в Україні.

Традиційно відбудеться багатотисячний похід зі свічками від парафіяльної церкви до чудотворного місця, де єпископи, священики та вірні молитимуться молебень до Богородиці та проситимуть у Матері Божої заступництва для українського народу та миру.

Серед запланованих заходів – зустріч Патріарха Святослав з молоддю, нічний духовний концерт на Співочому полі Зарваниці.