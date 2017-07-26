Велосипедист із Тернополя здобув бронзову медаль на чемпіонаті Європи з велоспорту

Велосипедист з Тернополя Віталій Гринів здобув бронзову медаль на чемпіонат Європи з велоспорту. Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, змагання з велоспорту-трек серед U23 та юніорів проходили в місті Анадія (Португалія).

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У в складі національної збірної України участь у цих змаганнях брали тернополяни, майстри спорту України міжнародного класу Віталій Гринів та Тарас Шевчук. Гринів в гонці «Медісон» у парі з львів’янином Романом Гладишем здобули бронзу. Загалом збірна України на змаганнях у Анадії виборола 6 медалей.

Гринів та Шевчук є студентами Тернопільського національного економічного університету, представляють обласну велошколу.