Велосипедист із Тернополя здобув бронзову медаль на чемпіонаті Європи з велоспорту

19:50, 26 липня 2017
Тернопіль
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Гринів та Шевчук є студентами Тернопільського національного економічного університету, представляють обласну велошколу. 

Віталій Гринів здобув бронзу на Чемпіонаті Європи / фото Галичина спортивна

Велосипедист з Тернополя Віталій Гринів здобув бронзову медаль на чемпіонат Європи з велоспорту. Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, змагання з велоспорту-трек серед U23 та юніорів проходили  в місті Анадія (Португалія).

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У в складі національної збірної України участь у цих змаганнях брали тернополяни, майстри спорту України міжнародного класу Віталій Гринів та Тарас Шевчук. Гринів в гонці «Медісон» у парі з львів’янином Романом Гладишем здобули бронзу. Загалом збірна України на змаганнях у Анадії виборола 6 медалей.

Гринів та Шевчук є студентами Тернопільського національного економічного університету, представляють обласну велошколу. 

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Теги: #велоспорт Тернополя#Віталій Гринів